Названа причина смерти Децла

По предварительным данным причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (выступал под псевдонимом Децл) могла стать остановка сердца. Об этом в разговоре с РЕН ТВ рассказал его концертный директор Павел Беленец.

Накануне музыкант выступал в Ижевске.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — указал Беленец.

О смерти Децла сообщил его отец Александр Толмацкий в своей странице на Facebook.

"Кирилла больше нет…" — написал он.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

На его счету восемь студийных альбомов: "Кто? ты", "Уличный боец", aka Le Truk и др. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».