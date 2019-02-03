Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина смерти Децла 

Рамблер 37 минут назад
Фото: ТАСС
По предварительным данным причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (выступал под псевдонимом Децл) могла стать остановка сердца. Об этом в разговоре с РЕН ТВ рассказал его концертный директор Павел Беленец.
Накануне музыкант выступал в Ижевске.
"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — указал Беленец.
О смерти Децла сообщил его отец Александр Толмацкий в своей странице на Facebook.
Умер рэпер Децл
"Кирилла больше нет…" — написал он.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.
На его счету восемь студийных альбомов: "Кто? ты", "Уличный боец", aka Le Truk и др. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».
Шоу-бизнес , РЕН ТВ
Читайте также
Видео
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
В мире Африка
Шойгу сделал заявление об ответе США
Армия Оружие
Россия разоблачила «тайну» США по ДРСМД
Оружие Армия
Пугачевой указали на место после скандала
Шоу-бизнес
Еще один договор с США оказался под угрозой
Оружие Армия
Над миром нависла угроза из-за решения США
США В мире
Китай вмешался в конфликт США и России
В мире Азия
Киев «передумал» взрывать Крымский мост
В мире Статьи
В Германии отреагировали на решение России по ДРСМД
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение