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Скончался рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) 

Вести.Ru + ещё 42 1 час назад
Фото: ТАСС
Продюсер Александр Толмацкий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о кончине сына Кирилла, известного рэп-исполнителя, выступавшего под псевдонимом Децл.
"Кирилла больше нет…" — написал он.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School. Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" (2000 г.) входит в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.
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