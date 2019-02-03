Скончался рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)

Продюсер Александр Толмацкий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о кончине сына Кирилла , известного рэп-исполнителя, выступавшего под псевдонимом Децл.

"Кирилла больше нет…" — написал он.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School. Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" (2000 г.) входит в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.