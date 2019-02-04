Волочкова рассказала о ссоре с Собчак

Два дня назад в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале Собчак рассказала, что ее дружба с Волочковой закончилась, когда та начала встречаться с мужчиной, с которым встречалась она.

Волочкова предположила, что журналистка подразумевала бизнесмена Вячеслава Лейбмана. По словам балерины, она никогда не имела романтических отношений с ним.

Более того, в описанные Собчак времена журналистка встречалась уже не с Лейбманом, а с другим бизнесменом — Умаром Джабраиловым

Волочкова рассказала, что тогда мать Собчак Людмила Нарусова обратилась к ней с просьбой встретиться с Лейбманом, чтобы дочь приревновала бывшего возлюбленного, бросила «подсадившего» ее на алкоголь Джабраилова и вернулась к Лейбману.