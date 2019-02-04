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Волочкова рассказала о ссоре с Собчак 

Рамблер + ещё 11 22 часа назад
Фото: Я Покупаю
Балерина Анастасия Волочкова не уводила любовника у журналистки Ксении Собчак. Об этом сама Волочкова заявила «Комсомольской правде».
Два дня назад в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале Собчак рассказала, что ее дружба с Волочковой закончилась, когда та начала встречаться с мужчиной, с которым встречалась она.
Волочкова предположила, что журналистка подразумевала бизнесмена Вячеслава Лейбмана. По словам балерины, она никогда не имела романтических отношений с ним.
Более того, в описанные Собчак времена журналистка встречалась уже не с Лейбманом, а с другим бизнесменом — Умаром Джабраиловым.
Волочкова рассказала, что тогда мать Собчак Людмила Нарусова обратилась к ней с просьбой встретиться с Лейбманом, чтобы дочь приревновала бывшего возлюбленного, бросила «подсадившего» ее на алкоголь Джабраилова и вернулась к Лейбману.
«Почему я сейчас в роли козла отпущения? Я никого не уводила у Ксюши и рассказала ей об этом еще несколько лет назад», — посетовала Волочкова.
Комментарии
Шоу-бизнес , Умар Джабраилов , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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