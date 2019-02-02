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Крупную экс-чиновницу поймали на Кипре с миллионами

Звезду «Физрука» экстренно госпитализировали после похода в гости 

ТВ Центр + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный российский актер Даниил Вахрушев госпитализирован в Москве. Ему стало плохо за праздничным столом. Отравление оказалось серьезным, и врачи решили поместить его в больницу.
Это произошло 1 февраля, когда Даниил пришел в гости к другу. Вернувшись домой, артисту стало плохо. Он решил перетерпеть проявившиеся симптомы отравления, но они так и не прекратились. Организм потерял много жидкости, и Даниила госпитализировали.
Сам Вахрушев винит во всем некачественное шампанское. Медики же считают, что на больничной койке он оказался из-за какого-нибудь застольного блюда, передает MK.RU.
Даниил Вахрушев известен по ролям в сериалах "Физрук" и "Закон каменных джунглей".
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Шоу-бизнес , Общество , Даниил Вахрушев , Московский комсомолец , Москва
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