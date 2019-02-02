Собчак рассказала о конфликте с Волочковой

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что дружила с балериной Анастасией Волочковой. Они поссорились из-за мужчины.

Танцовщица вступила в романтические отношения с молодым человеком подруги, что и испортило их отношения. Об этом сама Собчак рассказала в передаче «Эксклюзив» на «Первом канале».

«Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? Шпагатики на Мальдивах делает. Только этим и славна», — отметила она.