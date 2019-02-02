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Собчак рассказала о конфликте с Волочковой 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что дружила с балериной Анастасией Волочковой. Они поссорились из-за мужчины.
Танцовщица вступила в романтические отношения с молодым человеком подруги, что и испортило их отношения. Об этом сама Собчак рассказала в передаче «Эксклюзив» на «Первом канале».
«Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? Шпагатики на Мальдивах делает. Только этим и славна», — отметила она.
Ранее News.ru писал, что Ксения Собчак вступилась за Максима Галкина, ненароком обидевшего Лию Ахеджакову своей пародией на неё. Телеведущая прямо заявила, что давно мечтает о пародии на себя авторства Галкина.
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