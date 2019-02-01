Лоза «обрушился» на НТВ

Музыканта Юрия Лозу расстроили идеи авторов шоу «Центральное телевидение» на НТВ относительно сценария эпизода, посвященного его юбилею.

Прошедшей ночью Лоза перечислил их в своем фейсбуке, однако начал пост с рассказа о «плачевности» всех своих появлений в эфире НТВ. По его словам, их можно разделить на типа: из одних он был вырезан полностью, в других выглядел «глупым клоуном с одной песней».

«Создалось впечатление, что в руководстве канала сидят люди, которые меня терпеть не могут», — отметил он.

Три дня назад музыкант подумал, что все изменилось. Авторы «Центрального телевидения» предложили сделать «позитивный» эфир к его юбилею — показать его талантливым поэтом и композитором и умным собеседником.

Одновременно Лозе предложили добавить шоу «динамики или юмора» одним из четырех способов: похвалить либо объяснить, «что не так», со знаменитостями, снимки которых ему покажут, спеть популярные песни на мотив своего хита «Плот», либо на тот же мотив пропеть актуальные политические новости.