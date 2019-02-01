Лоза «обрушился» на НТВ 

Музыканта Юрия Лозу расстроили идеи авторов шоу «Центральное телевидение» на НТВ относительно сценария эпизода, посвященного его юбилею.
Прошедшей ночью Лоза перечислил их в своем фейсбуке, однако начал пост с рассказа о «плачевности» всех своих появлений в эфире НТВ. По его словам, их можно разделить на типа: из одних он был вырезан полностью, в других выглядел «глупым клоуном с одной песней».
«Создалось впечатление, что в руководстве канала сидят люди, которые меня терпеть не могут», — отметил он.
Три дня назад музыкант подумал, что все изменилось. Авторы «Центрального телевидения» предложили сделать «позитивный» эфир к его юбилею — показать его талантливым поэтом и композитором и умным собеседником.
Одновременно Лозе предложили добавить шоу «динамики или юмора» одним из четырех способов: похвалить либо объяснить, «что не так», со знаменитостями, снимки которых ему покажут, спеть популярные песни на мотив своего хита «Плот», либо на тот же мотив пропеть актуальные политические новости.
«Странно, что не предложили станцевать индийский танец или надеть костюм Карлсона… Короче, отказался», — написал Лоза, празднующий сегодня 65-летие.