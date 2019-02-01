Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана

Телеведущий Дмитрий Борисов в своем инстаграме анонсировал субботний выпуск программы «Эксклюзив», гостьей которого стала его коллега Ксения Собчак. 33-летний журналист при этом не уточнил, какой теме будет посвящен очередной эпизод шоу, однако поклонники передачи предположили, что в эфире Первого канала экс-кандидат в президенты России расскажет всю правду о взаимоотношениях с мужем Максимом Виторганом и его драке с режиссером Константином Богомоловым, которому приписывают роман с Ксенией.

Ранее телевизионщики уже пытались выяснить у Собчак подробности резонансной потасовки Богомолова и Виторгана, случившейся в начале предыдущей недели в Москве , однако остались ни с чем. Согласно 37-летней телеведущей, представители телеканала НТВ пригласили ее в эфир обсудить политику, однако незадолго до старта шоу она узнала, что на самом деле все ждут от нее рассказа про драку с участием мужа.

«Сегодня день не задался. Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федерального канала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку.

Совсем [обнаглели]. Вот реально. Я, естественно, развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели [обмануть], а то, что профнепригодны. Надо же человека сначала «в кадр» завести, а потом [обманывать]. А так — будьте готовы, что он развернется и уйдет. Мда», — поделилась Собчак на своем телеграм-канале.

Скандальная потасовка между Виторганом и Богомоловым, согласно СМИ, произошла вечером 21 января в центре Москвы. Подробности громкого инцидента немногим позднее рассказал один из посетителей кафе, около которого и развернулась стычка.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал очевидец в интервью «Пятому каналу».

По его словам, охрана видела драку, но не препятствовала ей — и Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить возможного любовника, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Косвенно подтвердил факт драки и Богомолов, сообщивший поклонникам о переломе носа.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — заявил режиссер.

В свою очередь Виторган спустя несколько дней после произошедшего попросил подписчиков не беспокоить его сообщениями о том, что Собчак якобы вновь проводит время в компании Богомолова.

«Ребята, завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал в своем инстаграме актер.

Немногим ранее он также выложил в социальных сетях фотоотчет о том, как поужинал со своими детьми от предыдущего брака. По информации «СтарХит», в комментариях под записью Собчак пожелала супругу «приятного аппетита», на что тот ответил ей: «И вам».