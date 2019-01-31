Галкин высказался о смерти Валентины Березуцкой

«Это удивительной души женщина. Необычайно ясный, солнечный, очень четкий человек. Конечно, это поколение тех людей, у которых надо было поучиться человечности, любви к Родине, любви к своему делу», — сказал Галкин телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, Березуцкая работала столько, сколько требовалось, и никогда не заботилась о материальном достатке.

Галкин назвал ее «славным, чистым, открытым и красивым человеком», «необычайно мягкой, доброй и отзывчивой женщиной».

Борис Галкин работал с Валентиной Березуцкой на съемочной площадке фильма «Ответный ход» Михаила Туманишвили

Ранее сообщалось, что «королева эпизода» Валентина Березуцкая, сыгравшая более 200 ролей в кино, скончалась в возрасте 86 лет от острой сердечной недостаточности.