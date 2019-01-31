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Галкин высказался о смерти Валентины Березуцкой 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Дети Дон Кихота"
Актер, режиссер и поэт Борис Галкин прокомментировал известие о смерти заслуженной артистки России Валентины Березуцкой.
«Это удивительной души женщина. Необычайно ясный, солнечный, очень четкий человек. Конечно, это поколение тех людей, у которых надо было поучиться человечности, любви к Родине, любви к своему делу», — сказал Галкин телеканалу РЕН ТВ.
По его словам, Березуцкая работала столько, сколько требовалось, и никогда не заботилась о материальном достатке.
Галкин назвал ее «славным, чистым, открытым и красивым человеком», «необычайно мягкой, доброй и отзывчивой женщиной».
Борис Галкин работал с Валентиной Березуцкой на съемочной площадке фильма «Ответный ход» Михаила Туманишвили.
Ранее сообщалось, что «королева эпизода» Валентина Березуцкая, сыгравшая более 200 ролей в кино, скончалась в возрасте 86 лет от острой сердечной недостаточности.
Шоу-бизнес , Борис Галкин , Михаил Туманишвили , Валентина Березуцкая , РЕН ТВ
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