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Лорак приписали роман с женатым мужчиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Поклонники украинской поп-певицы уверены, что звезда стала встречаться с известным азербайджанским исполнителем Эмином Агаларовым, выступающим под псевдонимом EMIN. Сама Ани Лорак пока никак не прокомментировала эти слухи.
Все началось с того, что в Сети появилась фотография, на которой певец и солистка держатся за руки. Два года назад они выпустили совместную композицию "Проститься", и с тех пор стали часто появляться на сцене вдвоем. Знакомые звезд утверждают, что Ани Лорак и Эмин Агаларов также посещают светские мероприятия вместе и не стесняются показывать свои истинные чувства перед журналистами.
Поклонники певицы считают, что знаменитостей связывает не только дружба. "Судя по фото, они больше, чем просто друзья", "Неужели не было любви? Я никогда в это не поверю", — цитирует пользователей издание Styler. Другой подписчик возразил им, отметив, что EMIN "любит только себя любимого".
Интересно, что Эмин Агаларов в прошлом состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Они расстались в 2015 году. На данный момент музыкант женат на Алене Гавриловой. Супруги воспитывают ребенка.
Напомним, в четверг, 31 января, Ани Лорак официально оформила развод с турецким бизнесменом Мурата Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет. Причиной разрыва стали измены мужчины. Ранее с Сети распространилась видеозапись, на которой супруг певицы запечатлен в компании незнакомки.
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Шоу-бизнес , Лейла Алиева
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