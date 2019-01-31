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Садальский тоскует из-за грязной ссоры с Удовиченко 

Газета.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский не может забыть ссору с актрисой Ларисой Удовиченко, случившуюся около 13 лет назад.
У себя в инстаграме Садальский опубликовал запись, из которой можно заключить, что артист попытался помириться с коллегой.
"Зачем нам нужны воспоминания и примирение? Они нам приносят грусть и боль! То, что разбито, уже никогда не будет прежним", — горько размышляет он под совместной фотографией с Удовиченко. "Пусть остается, как испорчено! Правильно я говорю?" — пытается Садальский найти понимание у фолловеров.
Известно, что после 50-летнего юбилея Удовиченко в сеть утекла информация о том, что якобы на вечеринке у актрисы случилась белая горячка. В "сливе" прессе Удовиченко обвинила Садальского и с тех пор не общается с ним несмотря на то, что обвинения артист отрицает.
Ранее Садальский посмеялся над дракой Богомолова и Виторгана.
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Лариса Удовиченко
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