Садальский тоскует из-за грязной ссоры с Удовиченко

У себя в инстаграме Садальский опубликовал запись, из которой можно заключить, что артист попытался помириться с коллегой.

"Зачем нам нужны воспоминания и примирение? Они нам приносят грусть и боль! То, что разбито, уже никогда не будет прежним", — горько размышляет он под совместной фотографией с Удовиченко. "Пусть остается, как испорчено! Правильно я говорю?" — пытается Садальский найти понимание у фолловеров.

Известно, что после 50-летнего юбилея Удовиченко в сеть утекла информация о том, что якобы на вечеринке у актрисы случилась белая горячка. В "сливе" прессе Удовиченко обвинила Садальского и с тех пор не общается с ним несмотря на то, что обвинения артист отрицает.

Ранее Садальский посмеялся над дракой Богомолова и Виторгана.