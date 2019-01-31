Петросян перестал скрывать молодую подругу

Петросян и Брухунова посмотрели обновленный спектакль «Матросская тишина», где главную роль исполнил новый худрук театра Владимир Машков

Помощница Петросяна оделась скромно и была без макияжа, а Петросян выбрал для выхода в свет модный пиджак и яркий галстук, отмечает «КП».

Брухунова опубликовала в Instagram видео с Машковым, снятое после спектакля.

В ноябре этого года суд расторг брака Петросяна и юмористки Елены Степаненко

СМИ называли новой спутницей 73-летнего артиста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову. В программе «Эксклюзив» на «Первом канале» она заявила, что Петросян для нее — «очень близкий человек».

Брухунова рассказала, что в их случае не применимо выражение «история любви», так как между ними не было «вспышки как в молодости», а возник «душевный комфорт».