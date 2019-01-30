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Ахеджакову возмутили издевательские пародии Галкина 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Лия Ахеджакова в беседе с публицистом Андреем Марковым негативно отозвалась о шутках телеведущего и юмориста Максима Галкина. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале «Культура памяти / Марков 24».
«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать какую-то милую такую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить"», — сказала она. Как подчеркнула 80-летняя Ахеджакова, «это не по возрасту».
При этом артистка назвала Галкина прекрасным и талантливым человеком, который достойно выполняет свою работу. По ее словам, номера комика никак не повлияют на ее репутацию, однако Ахеджаковой жаль, что он позволяет себе издеваться над людьми ради успеха у зрителей. Кроме того, она завила, что не должна допускать, чтобы ее «имя трепали в интернете в каком-то негативном, отвратительном качестве».
Во время праздника в театре «Современник» Галкин показал пародию на Ахеджакову. В номере он от лица артистки повозмущался высокими ценами и долгим пребыванием Владимира Путина на посту президента России.
В феврале 2018 года актриса стала объектом травли из-за фейкового интервью, в котором она якобы рассказала об отвращении к российским хоккеистам. Ахеджакова пояснила, что она вообще не разбирается в этом виде спорта и не позволяла себе негативных высказываний в адрес спортсменов.
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Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Владимир Путин , Андрей Марков , Максим Галкин
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