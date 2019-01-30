«Самый красивый»: раскрыта неожиданная связь Канделаки с сенатором Арашуковым

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали по делу об убийстве прямо в зале заседаний Совета Федерации . Журналисты вспомнили, как Тина Канделаки называла его самым красивым в Совете Федерации — теледива вместе с ним смотрела матчи Лиги Европы.

Рауф Арашуков — близкий друг российской телеведущей Тины Канделаки. Сенатор и генеральный продюсер иногда проводят вместе досуг. "Самый красивый молодой сенатор. Смотрим вместе Лигу Европы. Черкесов в футболе не хватает", — писала Тина в соцсетях в 2017 году.

Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Информацию подтвердили в Следственном комитете . За пять минут до начала заседания все выходы перекрыли, а трансляцию для прессы прервали.

Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям. В частности, его подозревают в организации в 2010 году преступной группировки, убийстве двух человек, нанесении тяжкого вреда здоровью еще одного. Также Арашукова обвиняют в подделке документов, на основании которых он стал сенатором от КЧР.

Как отметили в ведомстве, решение о задержании парламентария было принято прямо на заседании, чтобы он не смог скрыться. Следствие будет просить об аресте на три месяца на время разбирательства. Совет Федерации единогласно принял решение о снятии неприкосновенности с сенатора, передает РИА Новости

По данным следствия, друг Тины Канделаки Рауф Арашуков задержан по подозрению в причастности к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, а также советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.