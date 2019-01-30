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«Самый красивый»: раскрыта неожиданная связь Канделаки с сенатором Арашуковым 

Дни.ру 36 минут назад
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали по делу об убийстве прямо в зале заседаний Совета Федерации. Журналисты вспомнили, как Тина Канделаки называла его самым красивым в Совете Федерации — теледива вместе с ним смотрела матчи Лиги Европы.
Рауф Арашуков — близкий друг российской телеведущей Тины Канделаки. Сенатор и генеральный продюсер иногда проводят вместе досуг. "Самый красивый молодой сенатор. Смотрим вместе Лигу Европы. Черкесов в футболе не хватает", — писала Тина в соцсетях в 2017 году.
Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Информацию подтвердили в Следственном комитете. За пять минут до начала заседания все выходы перекрыли, а трансляцию для прессы прервали.
Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям. В частности, его подозревают в организации в 2010 году преступной группировки, убийстве двух человек, нанесении тяжкого вреда здоровью еще одного. Также Арашукова обвиняют в подделке документов, на основании которых он стал сенатором от КЧР.
4 убийства, 2 секретных: подробности задержания в Совфеде
Как отметили в ведомстве, решение о задержании парламентария было принято прямо на заседании, чтобы он не смог скрыться. Следствие будет просить об аресте на три месяца на время разбирательства. Совет Федерации единогласно принял решение о снятии неприкосновенности с сенатора, передает РИА Новости.
По данным следствия, друг Тины Канделаки Рауф Арашуков задержан по подозрению в причастности к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, а также советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
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Комментарии30
Шоу-бизнес , Видео , Тина Канделаки , Совет Федерации , СКР , РИА Новости
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