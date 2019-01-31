«Не лишайте меня права на свободу слова»: Галкин ответил на упреки Ахеджаковой

Телеведущий и пародист Максим Галкин обратился к актрисе Лии Ахеджаковой после того, как она раскритиковала артиста за пародию. Обращение Галкин выложил в своем инстаграме.

Ранее Ахеджакова заявляла, что устала от пародий Галкина. В частности, она говорила, что артист "не имеет права" использовать ее образ в своих выступлениях.

"Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения", — ответил Галкин на претензии актрисы.

Он подчеркнул, что сама Ахеджакова "много лет" борется за свободу слова и самовыражения. По его словам, Ахеджакова благодаря своей узнаваемой манере является таким же достойным объектом для пародии, как и российский президент Владимир Путин

Галкин заключил, что своим выступлением хотел "порадовать" актрису и ее коллег.