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«Не лишайте меня права на свободу слова»: Галкин ответил на упреки Ахеджаковой 

Газета.Ru + ещё 6 41 минуту назад
Телеведущий и пародист Максим Галкин обратился к актрисе Лии Ахеджаковой после того, как она раскритиковала артиста за пародию. Обращение Галкин выложил в своем инстаграме.
Ранее Ахеджакова заявляла, что устала от пародий Галкина. В частности, она говорила, что артист "не имеет права" использовать ее образ в своих выступлениях.
"Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения", — ответил Галкин на претензии актрисы.
Он подчеркнул, что сама Ахеджакова "много лет" борется за свободу слова и самовыражения. По его словам, Ахеджакова благодаря своей узнаваемой манере является таким же достойным объектом для пародии, как и российский президент Владимир Путин.
Галкин заключил, что своим выступлением хотел "порадовать" актрису и ее коллег.
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