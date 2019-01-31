Галкин ответил Ахеджаковой

Критика актрисы Лии Ахеджаковой в адрес юмориста Максима Галкина попирает его свободу слова и самовыражения. Об этом сам Галкин заявил в своем инстаграме.

Ранее юморист выступил в театре «Современник» с пародией на Ахеджакову и президента России Владимира Путина . Народная артистка РФ в исполнении Галкина задавала главе государства в его же исполнении вопросы о финансовом положении россиян и выслушивала смешные ответы.

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя», — заявила в недавнем интервью Ахеджакова.

«Уважаемая Лия Меджидовна, не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения», — призвал юморист в своем инстаграме.

Галкин объяснил, что, пародируя кого-либо, не преследует цель высмеять и поиздеваться, а хочет лишь «поиронизировать». Кроме того, отметил юморист, он не пытается спекулировать на чьих-либо именах.