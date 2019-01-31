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Галкин ответил Ахеджаковой 

Рамблер + ещё 18 5 часов назад
Критика актрисы Лии Ахеджаковой в адрес юмориста Максима Галкина попирает его свободу слова и самовыражения. Об этом сам Галкин заявил в своем инстаграме.
Ранее юморист выступил в театре «Современник» с пародией на Ахеджакову и президента России Владимира Путина. Народная артистка РФ в исполнении Галкина задавала главе государства в его же исполнении вопросы о финансовом положении россиян и выслушивала смешные ответы.
«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя», — заявила в недавнем интервью Ахеджакова.
По словам актрисы, «это не по возрасту» — пользоваться ее именем и судьбой, чтобы ее же высмеять. При этом Ахеджакова назвала Галкина талантливым и достойнейшим человеком.
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Сегодня было опубликовано интервью Лии Ахеджаковой, где она критикует меня за пародию на неё. Вы можете полистать видео, я разместил фрагмент интервью Лии Меджидовны, а также отрывки из номера, о котором идёт речь. Ниже моё обращение к прославленной актрисе. Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом — желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира — это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет — решает публика, и зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег.

Публикация от  Максим Галкин (@maxgalkinru)

«Уважаемая Лия Меджидовна, не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения», — призвал юморист в своем инстаграме.
Галкин объяснил, что, пародируя кого-либо, не преследует цель высмеять и поиздеваться, а хочет лишь «поиронизировать». Кроме того, отметил юморист, он не пытается спекулировать на чьих-либо именах.
«Я хотел исключительно порадовать вас и ваших коллег», — подчеркнул он, напомнив, что Ахеджаковой, что она присутствовала в зале во время исполнения того номера.
Комментарии99
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Путин , Максим Галкин
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