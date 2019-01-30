Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом

Личная жизнь Наоми Кэмпбелл интересует многих поклонников. Сейчас в Сети активно обсуждают нового избранника 48-летней модели. По инсайдерской информации, Наоми закрутила роман с 25-летним исполнителем Лиамом Пейном , известным многим по группе «One Direction».

Слухи о романтической связи между звездами появились после того, как Лиам и Наоми начали откровенно флиртовать в соц. сети Instagram. Модель назвала артиста прекрасным, а музыкант, в свою очередь, отправил ей сердечки и розы и написал, что она — само совершенство.