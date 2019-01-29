«Вы содрогнетесь!» Джигурда и Волочкова анонсировали песню

Актер Никита Джигурда и танцовщица Анастасия Волочкова записали видеообращение, в котором анонсировали выход их совместной песни. Исполнители записали композицию в домашней студии друга и нескромно назвали свой проект «невероятным».

Известная балерина Анастасия Волочкова и эпатажный актер и певец Никита Джигурда сняли видеообращение для поклонников, в котором анонсировали «невероятный» совместный проект.

«Когда вы узнаете, что мы задумали, вы содрогнетесь! Так что, недруги, хайпуйте!» — пообещал Джигурда.

Звезды живут по соседству и часто проводят время вместе — по словам Волочковой, их дома располагаются в пяти минутах ходьбы друг от друга. В один из таких вечеров друзьям пришла в голову идея создать совместный проект. Спустя пару часов после интригующего обращения Анастасия опубликовала в соцсети запись, в которой рассказала, что они с Никитой записали песню дуэтом. Видео с эпизодами процесса создания трека танцовщица выложила в своем инстаграме и в подписи выразила симпатию к позитиву Джигурды.

«Когда две эпатажные личности соединяются, это всегда позитивно и интересно! Никита Джигурда — человек-праздник! И это такая радость, когда такой человек рядом!» — написала балерина.

На всех роликах и фотографиях Джигурда обнимает Волочкову и периодически целует в щеку. В тот же вечер Анастасия сняла еще одно видео, в котором они разыграли «сценку» из сказки про аленький цветочек. Актер поднял танцовщицу на руки и задавал вопросы от имени отца.

«Кто сказал, что ты у меня девочка маленькая, Настенька? — начал Джигурда и тут же ответил от имени дочери, что желает получить в подарок «чудище для сексуальных утех».

Волочковой эта игра явно нравилась: пока Джигурда говорил, она продолжала сидеть у него на руках, смущенно смеялась и грациозно вытягивала длинные ноги.

«Папа, давай пойдем длинным путем. Привези мне цветочек аленький», — сказала балерина в конце видео.

В комментарии к этому ролику она снова похвалила друга за простое отношение к жизни.

«Когда такой грандиозный мужчина носит на руках… Мы с Никитой всегда на позитиве! Так важно его сохранять, смеяться, радоваться, оставаться самими собой и позволять себе жить свободно!» — написала Волочкова.

Балерина во вторник, 29 января, примет участие в передаче Первого канала «Пусть говорят», где расскажет о причинах похищения ее отца-инвалида, а также поделится соображениями о личностях похитителей.

В начале года певец Сергей Шнуров высмеял любовь балерины к шпагатам, которую она постоянно демонстрирует в своих соцсетях. Музыкант загрузил в инстаграм фотографию, на которой он запечатлен сидящим на краю бассейна с раздвинутыми ногами, и сопроводил ее собственными стихотворениями.

«Кто талантом небогат, // Ну, а че такова? (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») // Делайте везде шпагат, // Как Н. Волочкова. // Зашумит и вам прибой. // Бросьте мысли тяжки. // В ситуации любой // Раздвигайте ляжки», — написал артист.

Сама танцовщица не растерялась и ответила Шнуру в излюбленной им же стихотворной форме. В своем произведении Волочкова прошлась по главным, на ее взгляд, болевым точкам наставника седьмого сезона шоу «Голос», затронув тему развода с его третьей женой Матильдой, а также проблемы с алкоголем и «страсть» к хайпу.

«Разводясь на всю страну, // Ну а че такова? // Делает теперь шпагат. // Как Настя Волочкова?! // Я, конечно, не поэт, // Как Сережа Шнуров. // Я умею пируэт // И молчать про дружбу // Не умею столько пить // И выглядеть фигово. // Собирать охват и хайп // На стихах про Волочкову», — ответила Анастасия в подписи к фотографии в инстаграме.

Музыкант Юрий Лоза , известный своими критическими замечаниями в адрес звезд шоу-бизнеса, «проехался» по поэтическому баттлу рокера Сергея Шнурова и танцовщицы Анастасии Волочковой.

В беседе с журналистами Лоза отметил, что отказывается считать творчество этих артистов стихами, поскольку для него стихи — это Бродский, Пастернак, Есенин и Блок.

«Он писал песенные тексты какие-то там матерные, но насчет стихов — я пока не слышал ничего. Поэтому мне сложно судить, оценивать то, что я не слушаю», — сказал Лоза.

Способности Анастасии Волочковой его интересует в еще меньшей степени.