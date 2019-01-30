Волочкова устроила скандал на «Первом канале»

Балерина Анастасия Волочкова на съёмках очередного выпуска программы «Пусть говорят» устроила разборки с олигархом Андреем Марченко , обвинила сожительницу отца в попытках завладеть её квартирой и несколько раз в разгар споров намеревалась покинуть студию.

С владельцем сети отелей Андреем Марченко артистка познакомилась во время гастролей в Краснодарском крае . По словам Волочковой, мужчина пытался её соблазнить, слал ей сообщения «интимного характера», но получил отказ.

«Андрей стоял возле «Феррари», он начал до меня домогаться, рассказывал, какой он крутой, какие у него отели.. Интеллигентно, но он был послан», — заявила балерина.

Впрочем, общение на этом не прекратилось. Танцовщица решила не обрывать дружеские связи и решила прорекламировать сеть заведений нового знакомого, однако оплаты своих услуг так и не дождалась.

«Ты поступаешь, как чмошник!» — отметила Волочкова, назвав Марченко ещё «ничтожеством».

Мужчина поведал свою версию произошедших событий. По его словам, артистка сама приглашала его к себе домой, а после того как он ей отказал, на его телефон стали поступать угрозы.

«Сначала требовали 25 тысяч, потом 250. Не понимаю, за что должен платить», — посетовал бизнесмен.

Также участники шоу обсудили конфликт звезды с сожительницей её отца Еленой Веселовой. Юрий Волочков ушел из семьи, когда танцовщице было 14 лет. Однако артистка не оставила родителя без помощи, когда его поразил инсульт. Уже десять лет Волочкова высылает отцу деньги.

«Каждый месяц перечисляла 30 тысяч рублей. Я всегда покупала папе мебель и все, что было необходимо», — подчеркнула балерина.

Позже женщина узнала, что материальная помощь до её отца не доходила. Волочкова обвинила свою мачеху Елену Веселову в том, что она избивала Юрия Фёдоровича, забирала у него деньги, содержала в плохих условиях. Также артистка заявила, что недавний инцидент с похищением отца, когда двое неизвестных увезли пенсионера в неизвестном направлении, а через два часа вернули с подозрением на новый инсульт, дело рук её мачехи. Якобы Веселова таким образом пытается в кратчайшие сроки завладеть квартирой, которая принадлежит танцовщице.

Во время съемок Волочковой сообщили по СМС, что в студию пригласили ее бывшего водителя Александра Скиртача, с которым у нее давний конфликт.

"Вы мне клялись, что это чмо не придет сюда, а мне моя охрана говорит, что он сидит за кулисами", — заявила Волочкова и выбежала из студии.

Однако затем выяснилось, что за кулисами был звукорежиссер Михаил Борисовский, давний приятель балерины. Успокоившись, Волочкова вернулась в студию, чтобы продолжить съемки.