На Анастасию Самбурскую подали в суд за клевету

Громкие заявления и обвинения Анастасии Самбурской в адрес матери внебрачного ребенка актера Александра Головина не остались без внимания со стороны юриста девушки — Екатерины Гордон . Внимательно ознакомившись с пассажами Самбурской, опубликованными на ее странице в Instagram, где звезда утверждает, что дочь Головина была зачата в «состоянии наркотического опьянения», Гордон решила отстаивать интересы и репутацию своей клиентки в суде. В распоряжении SUPER оказался судебный иск о защите чести и достоинства и компенсации за нанесении морального вреда в адрес Самбурской, который поступил в Симоновский суд Москвы.

— Светлана Белогурова — клиент моей компании «Гордон и сыновья». Госпожа Самбурская известна тем, что не следит за своим языком, но обвиняя Свету в наркомании, она нарушает закон, — пояснила свою позицию Гордон в разговоре с SUPER. — Свете терпеть оскорбления и клеверу надоело. Мы поставили условную компенсацию за клевету в 10 тысяч рублей — по слухам так оценивают выступление Самбурской как певицы, ну и конечно будем требовать опровержения. От себя добавлю, что на Самбурскую можно не реагировать долго, например, как я не реагирую на агрессивного бомжа у ларька или пьяного соседа. Но в тот момент, когда начинают оскорблять детей, клеветать и мешать мне работать — я обращаюсь в полицию.