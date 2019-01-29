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Кристина Асмус объяснила, почему летала на Мальдивы без мужа 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Поклонники актрисы Кристины Асмус были не на шутку встревожены, почему звезда посетила Мальдивы без своего супруга, юмориста Гарика Харламова. Звезда выкладывала «жаркие» снимки из Азии, чем породила волну слухов о романе с неким незнакомцем. Между тем на своей страничке в социальной сети Instagram Асмус объяснила, почему посетила райский остров отдельно от супруга.
Кристина Асмус снялась в нескромной фотосессии на МальдивахАктриса предстала перед поклонниками топлес.
«Вот теперь уже можно сказать, для чего я летала на Мальдивы. И почему без мужа. Стартовали съемки фильма «Текст» с прекраснейшей командой. В добрый путь! С Богом!» — заявила звезда.
«Буду ждать выхода. У вас все получится! Выйдет замечательный фильм!» «Господи, опять актер Петров. Куда без него? В России похоже молодые актеры закончились. Интересно другое, когда он все успевает?» «Кристина одна из моих самых любимых актрис. Если бы я могла выбирать внешность, выбрала бы такую как у неё!» — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Мальдивы
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