Кристина Асмус объяснила, почему летала на Мальдивы без мужа

Поклонники актрисы Кристины Асмус были не на шутку встревожены, почему звезда посетила Мальдивы без своего супруга, юмориста Гарика Харламова . Звезда выкладывала «жаркие» снимки из Азии, чем породила волну слухов о романе с неким незнакомцем. Между тем на своей страничке в социальной сети Instagram Асмус объяснила, почему посетила райский остров отдельно от супруга. Кристина Асмус снялась в нескромной фотосессии на МальдивахАктриса предстала перед поклонниками топлес. «Вот теперь уже можно сказать, для чего я летала на Мальдивы. И почему без мужа. Стартовали съемки фильма «Текст» с прекраснейшей командой. В добрый путь! С Богом!» — заявила звезда. «Буду ждать выхода. У вас все получится! Выйдет замечательный фильм!» «Господи, опять актер Петров. Куда без него? В России похоже молодые актеры закончились. Интересно другое, когда он все успевает?» «Кристина одна из моих самых любимых актрис. Если бы я могла выбирать внешность, выбрала бы такую как у неё!» — заметили в комментариях пользователи.