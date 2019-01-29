Вдова Караченцова ищет богатого спонсора

С момента смерти актера и певца Николая Караченцова прошло три месяца. О том, как живет сегодня его вдова Людмила Поргина , корреспондент "Дни.Ру" поговорил с другом звездной семьи.

После похорон мужа Людмила Андреевна немного отдохнула на море, — рассказал собеседник, — ведь после всего, что ей пришлось пережить, смена обстановки и восстановление сил очень были нужны. А новый год она отмечала с близкой подругой".

Сегодня, как уверяет друг семьи, Поргина занята несколькими делами.

"Во-первых, идет работа над утверждением проекта памятника Николаю Петровичу, который хотят поставить на Троекуровском кладбище столицы уже осенью, в первую годовщину его смерти, — продолжает знакомый Поргиной. — Она смотрит работы разных скульпторов, чтобы потом выбрать автора, который бы в камне запечатлел сцену из легендарного спектакля "Юнона и Авось".

Во-вторых Поргина к 27 октября, когда Караченцову исполнилось бы 75 лет, планирует впервые провести конкурс актерской песни его имени. "В репертуаре Николая Петровича было около 300 композиций в разных жанрах, и Людмиле Андреевне хотелось бы, чтобы они жили дальше, — пояснила друг. — Поэтому она думает, что исполнять их могли бы студенты ведущих театральных вузов страны. Поддержали эту светлую идею актриса Нонна Гришаева , композитор Елена Суржикова и многие другие отечественные звезды".

Но есть проблема — этот конкурс оказался весьма затратным мероприятием — своими силами его не провести, тем более, при желании сделать смотр ежегодным.