Марьяна Ро снялась для «Максим»

19-летняя блогерша Марьяна Ро снялась для журнала «Максим». Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.

Накануне Ро опубликовала на своей странице в соцсети два снимка. На обоих единственными предметами гардероба, имеющимися на ней, являются гольфы и короткая клетчатая юбка.

Из юбки девушки торчит фантик из-под конфет, а свою грудь блогерша прикрывает перекрещенными руками.

«Скоро украшу мартовскую обложку "Максим"», — похвасталась она.

Те же фотографии Марьяны Ро были размещены и на официальной инстаграм-странице журнала. Судя по комментариям к публикации, постоянные читатели «Максима» не слишком-то довольны выбором модели для обложки.

«Девушка красивая, но кто это?» — задавались многие вопросом.

Некоторые сочли проблемой возраст блогерши, другие — род занятий, третьи — факт ее отношений с рэпером Фейсом.