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Марьяна Ро снялась для «Максим» 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Instagram
19-летняя блогерша Марьяна Ро снялась для журнала «Максим». Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.
Накануне Ро опубликовала на своей странице в соцсети два снимка. На обоих единственными предметами гардероба, имеющимися на ней, являются гольфы и короткая клетчатая юбка.
Из юбки девушки торчит фантик из-под конфет, а свою грудь блогерша прикрывает перекрещенными руками.
«Скоро украшу мартовскую обложку "Максим"», — похвасталась она.
Те же фотографии Марьяны Ро были размещены и на официальной инстаграм-странице журнала. Судя по комментариям к публикации, постоянные читатели «Максима» не слишком-то довольны выбором модели для обложки.
«Девушка красивая, но кто это?» — задавались многие вопросом.
Некоторые сочли проблемой возраст блогерши, другие — род занятий, третьи — факт ее отношений с рэпером Фейсом.
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