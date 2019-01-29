Экс-супруга Башарова отыскала мужа

Российская актриса Екатерина Архарова , накануне заявившая о пропаже своего мужа Артёма Илясова, сообщила в Facebook, что супруг нашёлся. Артистка не раскрывает подробности поисков, но уверяет подписчиков, что «самое страшное позади».

Илясов пропал 26 января. Мужчина ненадолго вышел из московского кафе «Раиса Захарна» и не вернулся. Архарова сообщала, что телефон супруга был отключён, сам он не появлялся ни дома, ни на работе. Актриса попросила о помощи в Instagram, при этом подробно описав, в чём был одет муж, на что пользователи соцсетей посоветовали ей обратиться в поисковую службу.

29 января Архарова сообщила подписчикам, что Илясов нашёлся «живой». Артистка поблагодарила всех, кто откликнулся на её просьбу, отметив, что поиски супруга дались ей нелегко.

«Трое суток напролёт не сомкнула глаз. Подключила к поискам всех, кого только смогла: от полиции до других структур, от друзей до волонтёров… Общими усилиями мы смогли его найти!» — сообщила Архарова (орфография и пунктуация автора сохранена — ред.).

Женщина также отметила, что «самое страшное» позади, однако, в подробностях о ситуации рассказывать не стала.

43-летняя актриса Екатерина Архарова играла в сериалах "Светофор", Кровные узы", "Каменская". Была замужем за Маратом Башаровым, с которым рассталась из-за систематического рукоприкладства российского актёра.