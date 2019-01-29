Дочь Руслановой рассказала о ее состоянии после инсульта

Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся в программе «Судьба человека» рассказала, что ее перенесшей инсульт матери стало лучше. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале Россия 1.

Русланова и ее дочь пришли на съемки передачи вместе.

«Мы испытания прошли. <…> Спасибо маме, мама не сдается. В жизни есть два выбора: или ты идешь, или ты садишься под деревом. Может быть, быстро помрешь, может, нет», — заявила дочь артистки.

Женщина отметила, что они вместе с матерью вместе «шли вперед».

Сама 73-летняя актриса заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.

Русланова рассказала, что врачи запрещали ей рожать ребенка из-за порока сердца.

«Сказали выбрать: дочь или я. Я подписала заключение, [что надо] оставлять дочь. <> Я готова была умереть, лишь бы дать жизнь человеку после меня», — подчеркнула она.

Актриса рассказала, что благодарна своему детдомовскому детству: именно там она приобрела боевой настрой и жажду к жизни.

В 2009 году Нина Русланова перенесла сердечный приступ на фоне гипертонического криза, а затем операцию на сердце. У нее возникли проблемы с речью. В 2014-м актриса попала в больницу с инсультом.