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Дочь Руслановой рассказала о ее состоянии после инсульта 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр из сериала Заколдованный участок (2006)
Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся в программе «Судьба человека» рассказала, что ее перенесшей инсульт матери стало лучше. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале Россия 1.
Русланова и ее дочь пришли на съемки передачи вместе.
«Мы испытания прошли. <…> Спасибо маме, мама не сдается. В жизни есть два выбора: или ты идешь, или ты садишься под деревом. Может быть, быстро помрешь, может, нет», — заявила дочь артистки.
Женщина отметила, что они вместе с матерью вместе «шли вперед».
Сама 73-летняя актриса заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.
Русланова рассказала, что врачи запрещали ей рожать ребенка из-за порока сердца.
«Сказали выбрать: дочь или я. Я подписала заключение, [что надо] оставлять дочь. <> Я готова была умереть, лишь бы дать жизнь человеку после меня», — подчеркнула она.
Актриса рассказала, что благодарна своему детдомовскому детству: именно там она приобрела боевой настрой и жажду к жизни.
В 2009 году Нина Русланова перенесла сердечный приступ на фоне гипертонического криза, а затем операцию на сердце. У нее возникли проблемы с речью. В 2014-м актриса попала в больницу с инсультом.
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Шоу-бизнес , Нина Русланова
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