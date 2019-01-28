Нашлась мать внебрачного сына умершего «Иванушки»

Олег Яковлев всегда хранил тайну личной жизни, которая открылась после его смерти

Поскольку борьба за наследство Олега Яковлева, который скончался полтора года назад, не стихает, появляются все новые сенсации вокруг его тайной личной жизни. Недавно на программу «Прямой эфир» пришел молодой человек Игорь Яковлев , который считает себя родным сыном погибшего музыканта.

«Конечно, он мой отец… С детства я помню его веселым. Он дарил мне море игрушек. Делал нам ремонт в квартире, возил меня на море… Но он очень боялся раскрыть тайну обо мне… 20 лет он меня скрывал", — поведал в студии Яковлев-младший.

Также на передачу пришла Татьяна Яковлева , которую Олег всегда называл своей племянницей. По завещанию именно ей он оставил большую часть своего наследства. Игорь Яковлев показал свой семейный альбом, где много фотографий Олега с ним в детстве, а также сын удивил всех сообщением, что его мать та самая "племянница» Татьяна Яковлева. Татьяна попыталась опровергнуть эту информацию, но ДНК-тест показал, что она родная мать сына Олега Яковлева. В паспорте у ее сына также стоит отчество Олегович.

«У нас не было отношений. Олег дал ему свое отчество, обеспечивал на протяжении всей жизни, так как считал его родным сыном. Он никогда не хотел, чтобы это стало известно, но в силу сложившейся ситуации, связанной с Куцевол, нам пришлось об этом заговорить», — пояснила Татьяна.

Напомним, что гражданская жена музыканта, которую он не упомянул в своем завещании, продолжает упорную борьбу за наследство. Она даже заявила о том, что Олег оформил с ней брак в Сербии. Но документы, представленные ей в подтверждение, оказались фальшивыми. Татьяна получила ответ из Сербии, куда отправляла запрос о подтверждении акта гражданского состояния. В документе утверждалось, что в реестре ЗАГСа города Чачак нет отметки о регистрации брака между Олегом Яковлевым и Александрой Куцевол.

Напомним, что, несмотря на не утихающие споры о наследстве, родственникам придется вместе с имуществом получить и долги Олега Яковлева. Певец не успел оплатить ипотечный кредит. Сумма долга составляете около 5 миллионов рублей.