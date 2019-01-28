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Напомаженную Кудрявцеву сняли с изуродованным мужчиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Новые фотографии Леры Кудрявцевой порядком напугали ее многочисленных фанатов. На снимках популярная телеведущая запечатлена с покалеченными и откровенно страшными мужчинами.
Для съемок очередного выпуска развлекательного ток-шоу "Звезды сошлись" в студию были приглашены весьма необычные гости. Ведущая Лера Кудрявцева, судя по ее выражению лица, была рада с ними сфотографироваться.
"Неожиданно? Еще как! Генри из Эквадора спилил нос и уши, Риччи из Лос Анджелеса набил тату клоуна на лицо, ну а наш парень Рома сами видите. Вот такие дела, брат! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила популярная телеведущая, выложив снимки на своей страничке в социальной сети Instagram.
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к метаморфозам спутников Леры Кудрявцевой. Большинство ужаснулось.
"Вам не страшно было", "ФУ КАКАЯ ГАДОСТЬ!", "Насколько сильно это надо нелюбить себя", "А как они ходят на улице? как заходят в магазины?", "Люди с больной психикой", "Ужасно, это конечно его выбор, но мне было бы очень страшно, при виде его", "Зачем фотографироваться с этими существами? Или это новая "мода "?", "Жутко смотреть", "Что же уроды там", — высказались шокированные подписчики.
Отметим, что досталось и самой Лере Кудрявцевой. От внимания фанатов не ускользнуло то обстоятельство, что телеведущая была в гриме и макияже для съемок, и даже это ей было поставлено в вину.
"Она сама на фрика похожа… Смыть весь грим… А там… Страшна", "Лера тоже словно в маске, а жаль, такая была красивая девушка", "Лера тоже движется к фрикам, уже лицо все перетянуто (выглядит не очень", — прокомментировали поклонники.
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , Лос-Анджелес , Эквадор
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