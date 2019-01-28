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Дочь Глаголевой и Нахапетова раскритиковала программу Первого канала 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анна Нахапетова, дочь российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой, высказалась по поводу участия в телепрограмме на Первом канале. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
По ее словам, первоначально программа должна была быть посвящена 75-летию ее отца кинорежиссера Родиона Нахапетова, поэтому он приехал. Однако оказалось, что тему изменили.
"…опять мы вернулись к событиям тридцатилетней давности. Пришлось держать оборону", — написала Нахапетова.
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Сегодня, на Первом Канале была программа «Эксклюзив». Кто видел? Мы сами программу не смотрели, но хочу сказать, что изначально эта передача должна была быть посвящена 75-летию нашего отца, по крайней мере и ему, и нам именно так обещали, и именно поэтому папа прилетел! Но‼️‼️‼️ Как обычно бывает на нашем телевидении, тема в процессе была изменена и опять мы вернулись к событиям тридцатилетней давности. Пришлось держать оборону😈 #первыйканал #эксклюзив

Публикация от  Анна Нахапетова (@anahapetova)

Ранее экс-супруг покойной Глаголевой оправдался за "побег" в США.
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Шоу-бизнес , Вера Глаголева , Анна Нахапетова , Родион Нахапетов
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