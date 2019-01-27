Виторган рассказал о своем состоянии после драки с Богомоловым

Актер Максим Виторган приходит в себя дома после недавнего скандала. В своем инстаграме он сообщил , что находится на больничном.

«Мои артисты дали мне возможность поболеть денёк дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания. Но завтра злой К. Барабас вернётся и будем писать «гороскопы-некрологи», как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города», — написал он соцсети.

Супруг Ксении Собчак на этой неделе стал героем скандала. В Сети появилось видео из московского ресторана, на котором Виторган дерется с режиссером Константином Богомоловым . Причиной ссоры предположительно стали слухи об измене Собчак.

Ранее сообщалось, что в паре Ксения Собчак-Максим Виторган возникли проблемы. В их окружении ходили разговоры о романе телеведущей с Богомоловым, кроме того и Виторган, и Собчак были замечены без обручальных колец.