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Виторган рассказал о своем состоянии после драки с Богомоловым 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер Максим Виторган приходит в себя дома после недавнего скандала. В своем инстаграме он сообщил, что находится на больничном.
«Мои артисты дали мне возможность поболеть денёк дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания. Но завтра злой К. Барабас вернётся и будем писать «гороскопы-некрологи», как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города», — написал он соцсети.
Супруг Ксении Собчак на этой неделе стал героем скандала. В Сети появилось видео из московского ресторана, на котором Виторган дерется с режиссером Константином Богомоловым. Причиной ссоры предположительно стали слухи об измене Собчак.
Ранее сообщалось, что в паре Ксения Собчак-Максим Виторган возникли проблемы. В их окружении ходили разговоры о романе телеведущей с Богомоловым, кроме того и Виторган, и Собчак были замечены без обручальных колец.
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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