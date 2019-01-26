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Возлюбленная Бондарчука показала обручальное кольцо 

Дни.ру + ещё 2 19 часов назад
Фото: globallookpress.com.
После появления Паулины Андреевой на одной из вечеринок, поползли слухи о ее тайной свадьбе с режиссером Федором Бондарчуком. На пальце артистки появилось кольцо, сильно напоминающее обручальное.
Паулина посетила празднование дня рождения коллеги по цеху Александра Петрова. После мероприятия актер Андрей Бурковский, который также присутствовал на вечеринке, опубликовал в Stories своего Instagram фото Андреевой.
Девушка позирует сидя за столиком со стаканом в правой руке. "Паулина пьет воду… по-любому (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)", — подписал снимок Бурковский.
Между тем, поклонники обратили внимание на кольцо, которое красовалось на безымянном пальце артистки. Многие отмечали, что украшение очень похоже на обручальное, возможно, Бондарчук и Андреева решили перейти на новый уровень и узаконить свои отношения.
Напомним, о романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука впервые заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре". Стоит отметить, что в СМИ то и дело публикуют информацию о том, что режиссер все еще состоит в браке со Светланой Бондарчук. Ходят слухи, что пара еще не урегулировала некие имущественные споры. Об этом сообщает Vokrug.tv, к слову, снимок, о котором говорилось выше, можно посмотреть там же.
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Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Андрей Бурковский , Александр Петров , Федор Бондарчук
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