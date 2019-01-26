Возлюбленная Бондарчука показала обручальное кольцо 

Девушка позирует сидя за столиком со стаканом в правой руке. "Паулина пьет воду… по-любому (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)", — подписал снимок Бурковский.

Между тем, поклонники обратили внимание на кольцо, которое красовалось на безымянном пальце артистки. Многие отмечали, что украшение очень похоже на обручальное, возможно, Бондарчук и Андреева решили перейти на новый уровень и узаконить свои отношения.