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Представитель Пугачёвой подтвердила получение денег от госкомпании на организацию концерта 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Ранее Telegram-канал «ѢѢ» распространил письмо на имя управляющего директора АО «Вертолёты России» с предложением предоставить певице финансовую помощь в 40 млн рублей для шоу «Алла Пугачёва. P. S.»
В документе отмечается, что обращение о помощи поступило в госкорпорацию «Ростех», в структуру которой входят «Вертолёты России».
Елена Чуправкова, которая в письме названа контактным лицом со стороны Пугачёвой, подтвердила «Говорит Москва» подлинность письма.
«Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли. Но больше никто не откликнулся. Это с них началось».
Помощница Пугачёвой Чупракова отказалась назвать сумму, полученную от госкомпании, но рассказала о некоторых тратах в рамках проекта «Алла Пугачёва. P. S.».
«Сумму не могу называть это коммерческая тайна. Или у нас теперь нет тайн в связи с интернетом. Но про сумму я не готово говорить. Иначе мне придётся выложить все суммы, что у меня с партнёрами за расходы. Вы же спросите, куда мы их дели? Программа очень дорогая. У нас 16 плакатов по Садовому кольцу стоит 600 тысяч. А один большой баннер на любой трассе стоит миллион на месяц. То, что они предоставили, — это всего лишь часть».
Алла Пугачёва отметит своё 70-летие концертом в Кремлевском дворце 17 апреля.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Ростех , АО "Вертолеты России"
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