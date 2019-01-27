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Это девочка: у Шепелева нашли еще одного ребенка 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Дмитрий Шепелев скрывает второго ребенка. Именно к такому выводу пришли поклонники телеведущего, ознакомившись с его профилем в соцсетях.
На днях Дмитрий отметил свое 36-летие. В связи с этим шоумен получил миллионы поздравлений от близких, коллег, друзей и поклонников.
В личном Instagram Шепелев сердечно благодарил всех за теплые пожелания и опубликовал снимок, где он запечатлен в очках и с трехдневной щетиной.
"36! А дети говорят — 66 😂", — написал он ниже.
Фолловеры обратили внимание на слово "дети" в подписи. Известно, что Дмитрий воспитывает сына Платона, которого ему родила певица Жанна Фриске, но слово "дети" говорит о том, что у шоумена есть еще один малыш.
Судя по всему, Дмитрий косвенно подтвердил, что у его новой пассии есть ребенок. По слухам, звезда вот уже несколько лет встречается с Екатериной Тулуповой. Шепелев эти отношения никак не комментирует, однако прессе удалось выяснить, что у его новой избранницы есть дочь от предыдущих отношений Полина.
Добавим, что о романе Дмитрия и Екатерины стало известно осенью 2017 года. Молодых людей заметили в кафе. После парочка пару раз появлялась на светских мероприятиях. Летом 2018 года Тулупова и Шепелев вместе провели отпуск на побережье Италии. Знаменитость и ее избранница сняли роскошную виллу, куда взяли и детей.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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