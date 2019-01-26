Разбитый инсультом отец Волочковой пережил похищение

Бывшая прима Большого театра Анасасия Волочкова открыла все свои тайны в студии Дмитрия Борисова . Знаменитость рассказала, что ее прикованного к инвалидному креслу отца пытались похитить.

Прошлой ночью завершились съемки ток-шоу "Пусть говорят", которое транслируется на Первом канале. Звездой вечера стала прославленная балерина Анастасия Волочкова

Танцовщица была крайне откровенна с гостями и экспертами. Она рассказала о проблемах и людях, которые отравляют ей жизнь. Анастасия также поведала о состоянии своего отца, которого пытались похитить, упомянула таинственного "олигарха из трущоб, который пытается стать знаменитым за ее счет. После Волочкова рассказала о новом возлюбленном, которого она тщательно прячет от поклонников.

Скорее всего этот эфир увидит свет только на следующей неделе. И пока монтажеры и редакторы готовят выпуск к показу, Волочкова во всю пиарит посвященную ей программу. В личном Instagram танцовщица опубликовала анонс, а также разместила несколько фотографий со съемок.

Напомним, что 71-летний отец Анастасии Волочковой — Юрий Федорович слаб здоровьем. Некоторое время назад пенсионер перенес два инсульта. На время ремонта пожилой мужчина переехал в пансионат для престарелых. Волочкова отметила, что в санатории ее отцу так понравилось, что впервые за 11 лет он встал на ноги.