Михалкова выложила в Instagram портрет похожий на Собчак

Публикация появилась в аккаунте Михалковой 24 января. На снимке — портрет звезды, выполненный рукой Алисы Омельянчук. Артистке картина пришлась по душе.

«Посмотрите на композицию. Чувство, что я уверенно, целеустремленно иду, буквально лечу вперед к грандиозной цели», — подписала фото женщина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Ред.).

Поклонники звезды таланта художницы не оценили, заявив, что Михалкова «не похожа сама на себя».

«Я подумала это Собчак, ой Юля ты красивее», — заявил пользователь под ником @uv_koroleva.

«Это же портрет Собчак», — констатирует @saule2121.

«Это Меган Фокс на картине?» — сомневается @dima_oda.

«Складывается впечатление, что написано неуверенной рукой, начинающего художника, т.к.пропорции не соблюдены», — рассуждает @inka_nachinka.

Пост спустя сутки после публикации набрал чуть больше 5 тысяч лайков. Аккаунт Юлии Михалковой в Instagram насчитывает почти 540 тысяч подписчиков.