Михалкова выложила в Instagram портрет похожий на Собчак 

Подписчики звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой не узнали артистку на портрете, изображение которого она выложила в Instagram. По мнению пользователей, девушка на картине больше похожа на Ксению Собчак.
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Люди-зеркала. Иногда бывает так. Ты случайно встречаешь человека и благодаря ему узнаешь новое о себе. Как в зеркале. Не так давно @alisa_omelyanchuk создала мой портрет. Талантливый, загадочный! Она смогла отметить во мне одну особенность, которая до этого всегда ускользала от меня. Посмотрите на композицию. Чувство, что я уверенно, целеустремленно иду, буквально лечу вперед к грандиозной цели, но смотрю при этом в сторону: на собеседника, на друга, коллегу, на вас, милые мои. Точная иллюстрация типичной ситуации в мире шоу-бизнеса: как добиваться успеха и при этом оставаться простым и открытым человеком? Друзья, а какой вы меня сегодня видите? Какое впечатление я произвожу на вас? Давайте поговорим 🤗
Публикация появилась в аккаунте Михалковой 24 января. На снимке — портрет звезды, выполненный рукой Алисы Омельянчук. Артистке картина пришлась по душе.
«Посмотрите на композицию. Чувство, что я уверенно, целеустремленно иду, буквально лечу вперед к грандиозной цели», — подписала фото женщина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Ред.).
Поклонники звезды таланта художницы не оценили, заявив, что Михалкова «не похожа сама на себя».
«Я подумала это Собчак, ой Юля ты красивее», — заявил пользователь под ником @uv_koroleva.
«Это же портрет Собчак», — констатирует @saule2121.
«Это Меган Фокс на картине?» — сомневается @dima_oda.
«Складывается впечатление, что написано неуверенной рукой, начинающего художника, т.к.пропорции не соблюдены», — рассуждает @inka_nachinka.
Пост спустя сутки после публикации набрал чуть больше 5 тысяч лайков. Аккаунт Юлии Михалковой в Instagram насчитывает почти 540 тысяч подписчиков.