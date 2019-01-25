Жена Резника раскрыла тайну Кобзона

Известный поэт-песенник Илья Резник испытывает проблемы с финансами. Самый большой долг — перед Иосифом Кобзоном — "висел" на нем два года. Резник рад, что успел вернуть деньги певцу.

Один из основных источников дохода Ильи Резника и его супруги Ирины Романовой — созданный ими театр для талантливых детей. Однако расходов у пары больше: только аренда дома в Подмосковье обходится паре ежемесячно в 140 тысяч рублей.

"Я не умею просить, и у меня это не получается. Я хожу в белом, и все думают, что я миллионер", — смеется Резник.

Тем не менее, несмотря на работу в театре и авторские отчисления, порой поэту приходится одалживать. Хотя прошедший год у Резника был более успешным в финансовом плане, и ему удалось вернуть самый крупный долг.

"Но сейчас это не так страшно, потому что был юбилейный год и мы смогли отдать долг Иосифу Давыдовичу Кобзону, который висел на нас два года", — рассказала супруга Резника Ирина Романова в программе "Светская хроника".

80-летний Илья Резник счастлив в браке с Ириной Романовой. Супруги отмечают 20-летие совместной жизни. А в минувшем году пара обвенчалась — втайне, в Нижней Ореанде под Ялтой. Когда поэт развелся с женой Мунирой Аргумбаевой и вступил в новые отношения, многие это не одобрили. В числе недоброжелателей была и Алла Пугачева . Однако Ирина говорит, что они простили всех обидчиков и ни на кого не держат зла.

Тем более, что именно Примадонна помогла Резнику, когда поэт попал в тяжелую ситуацию. Три года назад он едва не умер от потери крови. Резнику стало плохо в купе поезда на Ленинградском вокзале. Врачи диагностировали у артиста желудочное кровотечение. Когда Резник оказался в больнице, Пугачева была одной из первых, кто позвонил и предложил помощь, передает Пятый канал.