«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми

«Мразь конченая»: кого друзья Кельми винят в его смерти

Знакомые музыканта Криса Кельми , которого не стало 1 января, вспомнили о последних моментах жизни артиста в эфире программы «Пусть говорят». Один из приближенных Кельми заявил, что в смерти музыканта виновата его жена Людмила, которая якобы «не вызвала „скорую“ вовремя».

Друзья и знакомые российского музыканта Криса Кельми, умершего 1 января, рассказали о последних минутах жизни певца в студии программы «Пусть говорят». Приближенные Кельми подтвердили, что в ночь перед трагическим событием его жена Людмила находилась рядом с музыкантом. При этом многие считают, что именно она стала виновницей гибели мужа.

Друг Криса Кельми музыкант Владимир Шанс рассказал о том, что ему поведали специалисты морга, которые увозили тело.

«Я поинтересовался у сотрудника морга: кто забирал Криса. «Мразь конченая» — сказал он. Он объяснил, что это была женщина. Я не могу уточнить, кто там был с 30-го по 1-е. Приехали забирать, а когда зашли, первое, что увидели — стояла женщина, черноволосая. И вокруг валялись бутылки. Когда начали забирать, она сказала санитарам: «Отвезете Криса в морг и приезжайте: продолжим Новый год», — поделился Владимир Шанс.

Музыкант добавил, что жизнь его друга находилась в руках жены, которая не успела вызвать «скорую» и помочь ему.

Своим мнением на этот счет поделился адвокат семьи Кельми Алексей Лобарев. По его словам, Людмила находилась рядом с певцом в последние минуты его жизни и сделала все, что смогла.

«29 декабря Крису вызывали «скорую», жены еще не было. 30-го Людмила приехала, и вечером ему опять было плохо. 31 декабря — то же самое, ему стало плохо. Вечером, в пять или шесть часов, Людмила вызывает скорую: капельницы, успокоительное, обезболивающее сделали. Далее все нормально. Никакого алкоголя не было. Первого числа ему стало плохо. Людмила сделала все возможное. Она до последнего находилась с ним», — сказал юрист.

Другие участники программы подтвердили слухи о том, что причиной смерти Кельми стало чрезмерное употребление алкоголя и недавно перенесенный инсульт. Они отметили, что в последнее время он плохо говорил и с трудом двигался.

«Ходил он действительно очень медленно, координация и реакция были разрушены», — рассказала журналист, которая общалась с Крисом в начале 2018 года.

Знакомые Кельми добавили, что музыкант долгое время жил один — жена к нему почти не приходила, а ее комната была закрыта на ключ. Холодильник Криса почти всегда был пустым, при этом певец постоянно рассказывал, что у него есть помощник.

Бывшая возлюбленная музыканта Криса Кельми Полина Белова связала его смерть с тем, что он встретил 2019 год со своей супругой Людмилой, с которой они уже давно не жили вместе, но официально не разводились. Белова подчеркнула, что когда Кельми встречал праздник вместе с ней, он чувствовал себя хорошо.

«Все время мучаюсь. Сколько новогодних ночей он был со мной — и ничего… А тут оказался с ней. Видите, что получилось», — сказала Белова.

По ее словам, новые отношения Кельми его жена восприняла как угрозу и стала предпринимать различные действия, чтобы их разлучить. Причиной такого поведения стали опасения, что Кельми все-таки примет решение о расторжении брака.

«Три года назад он пытался расторгнуть брак, но она запротестовала. Мы с Крисом были вместе с 2012 года, и Людмила просто испугалась, что он женится на мне», — рассказала она.

В случае развода жена Кельми могла потерять недвижимость, которую он успел приобрести, находясь на пике карьеры, и смог сохранить, хотя не давал концертов и боролся с вредными привычками.

«Крис существовал на авторские отчисления, которых хватало разве что на еду. Выступал редко», — поделился его друг Михаил Муромов.

В конце 2018 года сам Кельми сообщил о том, что составил завещание, в котором распорядился о будущем своего имущества — двух квартир, дома и дачи. После его смерти 1 января на 64-м году жизни стало известно, что в соответствии с последней волей музыканта все перешло его супруге Людмиле и 29-летнему сыну Кристиану.

8 января на Николо-Архангельском кладбище в Москве прошло прощание с отечественным певцом и композитором Крисом Кельми, ушедшим из жизни в возрасте 63 лет ровно за неделю до этого. Как рассказал брат артиста Евгений Суслин, музыкант был кремирован — и в последний путь его проводили «узким кругом» из родственников, друзей и коллег.