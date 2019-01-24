«Фанера и халтура»: критик снова отчитал Пугачеву

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал свои слова относительно отказа посетить юбилейный концерт Аллы Пугачевой . По его словам, он не понимает, как певица может выступать один раз в десять лет. Он также отметил, что считает последние песни Примадонны «ужасными» и «бездарными».

Российский и украинский критик Сергей Соседов в интервью «Вечерней Москве» снова раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву. По словам журналиста, он не отказывается от своих слов, ранее прозвучавших в программе «Выход в люди» канала РТР, когда он осудил Примадонну за заоблачные цены на ее грядущий сольный концерт.

«Дело в том, что я действительно искренне не понимаю, как может человек выходить на сцену и давать концерт один раз в десять лет. Ну понятно же, что если это так, то исполнителю явно по барабану и сцена, и зрители. Этот концерт — как кость, брошенная публике! «Ну, я знаю, вы меня любите, знаю, чего-то там хотите, ладно, я выйду, что-нибудь вам спою…» Вот так это выглядит на самом деле», — цитирует обозревателя СМИ.

В то же время Соседов подчеркнул, что по-прежнему является преданным поклонником 69-летней исполнительницы, однако отметил, что все, что произошло с ее творчеством за последние десять лет является для него «оскорблением».

«Ее песни последние — ужасные. Они бездарны. Все, что ни вспомню. «Я пою эту песню мужчинам». Бог мой! О чем все это? Если певица хочет некий месседж передать публике или мужчинам, ну так передай. А этого нет, потому лучше и не пела бы никогда», — заявил Сергей.

Кроме того, Соседов осудил Пугачеву за то, что она не живет реальной жизнью публики, что, по мнению критика, исходит из ее последних композиций:

«Слушай, ну скажи, как можно, если ты живешь в замке, с прислугой, давно забыла, как ездить в метро или ходить в магазин, петь про эту «шкуру»? [название песни Пугачевой «Поживи в моей шкуре»] Ведь это слушают люди, живущие в совершенно иных условиях. Это в их шкуре оказаться бы ей хоть на миг. Неужели непонятно, что это просто неприлично, бесстыдно и бессовестно — живя так, бросать людям такую фразу-издевательство?!»

По словам Соседова, примером «настоящего артиста» на отечественной музыкальной сцене является народный артист СССР Иосиф Кобзон . Журналист отметил, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем певец всегда выходил к зрителям «через боль» и пел вживую, в отличие от Пугачевой.

«Концерт — сплошь фанера, а Кобзон выйдет и две-три песни вживую споет, никакого «плюса», только аккомпаниатор его Вот это уровень служения искусству! И сравни это с тем, что сейчас происходит. Уже на концерте к 60-летию Примадонны была сплошная фанера», — добавил он.

Он также заявил, что по-прежнему не собирается приходить на юбилейный концерт артистки в Кремле, который состоится в апреле этого года.

«Да, я предлагаю на концерт не ходить. Поскольку это будет не концерт, а халтура. И деньги за эту халтуру платить глупо, большие деньги — тем более», — заключил критик.

Ранее музыкальный обозреватель обрушился с критикой на Пугачеву из-за высоких цен на ее грядущий сольный концерт. Согласно СМИ цена на место в партере начиналась от 100 тыс. рублей. В настоящее время в официальных пунктах продажи билетов уже не осталось — теперь их можно найти только у перекупщиков, но уже в несколько раз дороже.

Как сообщает StarHit, журналист также выразил сомнение по поводу выдающихся вокальных данных Примадонны.

«Так каждый с улицы сможет спеть. Я призываю не ходить на ее концерт», — заключил Соседов.

Тогда скандальное высказывание обозревателя прокомментировал известный музыкант Юрий Лоза , который заявил, что критик «гоняется за пиаром».