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Меркель пошла против Трампа

Климова расплакалась после известия о рождении ребенка у бывшего мужа 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 24 января, свой день рождения отмечает одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Екатерина Климова. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с красными от слез глазами и подтеками туши на лице.
Екатерине Климовой исполнился 41 год. А кто даст?! Популярная актриса тщательно следит за собой, поэтому отличается стройной фигурой и аппетитными формами. При этом у Екатерины четверо детей и молодой муж, актер Гела Месхи. Климова — востребованная актриса. Она снимается в кино и сериалах, играет в театре.
Зрители любят актрису, и свою симпатию выражают в различных знаках внимания, в основном, цветами. Получив очередную порцию букетов и внимания, Екатерина Климова, видимо, не смогла сдержать слез. "Спасибо, Лиепая. Едем дальше) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — поблагодарила актриса.
Снимок заплаканной Екатерины Климовой заинтриговал фанатов.
"Катя, ты все время плакаешь) даже когда не плакаешь, все равно кажется))", "Аллергия на цветы?)", "Катюша почему грустная?", "Я была на спектакле и думаю, что это слезы от финальной сцены — монолог маргариты", "Не плачьте, все хорошо", "Кто обидел?" — растерялись поклонники.
Разумеется, Климова получила множество поздравлений и пожеланий. К слову, ранее добрые слова фанаты расточали ее бывшему мужу, актеру Игорю Петренко. Его молодая супруга, актриса Кристина Бродская, родила третью дочь.
Радостное событие случилось еще 20 января, но широко известно об этом стало лишь сейчас. Новость сообщил театральный режиссер Лев Рахлин со сцены ДК имени Горького, и она стала настоящей сенсацией. Сразу после спектакля Петренко поехал в роддом.
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Шоу-бизнес , Гела Месхи , Кристина Бродская , Игорь Петренко , Лев Рахлин , Екатерина Климова
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