Климова расплакалась после известия о рождении ребенка у бывшего мужа

Сегодня, 24 января, свой день рождения отмечает одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Екатерина Климова . Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с красными от слез глазами и подтеками туши на лице.

Екатерине Климовой исполнился 41 год. А кто даст?! Популярная актриса тщательно следит за собой, поэтому отличается стройной фигурой и аппетитными формами. При этом у Екатерины четверо детей и молодой муж, актер Гела Месхи . Климова — востребованная актриса. Она снимается в кино и сериалах, играет в театре.

Зрители любят актрису, и свою симпатию выражают в различных знаках внимания, в основном, цветами. Получив очередную порцию букетов и внимания, Екатерина Климова, видимо, не смогла сдержать слез. "Спасибо, Лиепая. Едем дальше) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — поблагодарила актриса.

Снимок заплаканной Екатерины Климовой заинтриговал фанатов.

"Катя, ты все время плакаешь) даже когда не плакаешь, все равно кажется))", "Аллергия на цветы?)", "Катюша почему грустная?", "Я была на спектакле и думаю, что это слезы от финальной сцены — монолог маргариты", "Не плачьте, все хорошо", "Кто обидел?" — растерялись поклонники.

Разумеется, Климова получила множество поздравлений и пожеланий. К слову, ранее добрые слова фанаты расточали ее бывшему мужу, актеру Игорю Петренко . Его молодая супруга, актриса Кристина Бродская , родила третью дочь.