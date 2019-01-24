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Меркель пошла против Трампа
Меркель пошла против Трампа

Илья Резник рассказал, как несчастный случай помирил его с Аллой Пугачевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный композитор Илья Резник рассказал, как смог помириться спустя десять лет с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачевой. Он заметил, что их сблизил несчастный случай. Разлад произошел из-за того, что певица была против его новых отношений с Ириной Романовой и не общалась с Резником. Однажды в купе поезда на Ленинградском вокзале ему стало плохо. Он едва не умер от потери крови.
Подоспевшие врачи диагностировали у него желудочное кровотечение. Резнику сделали сложную операцию, язва у него была огромная.
В итоге Илья Резник оказался в больнице. Одной из первых, кто набрал его номер телефона, к удивлению, оказалась именно Алла Пугачева, которая забыла былые обиды. Все, что смог вымолвить в тот момент Резник:
«Аллочка, ну слава Богу, спасибо тебе».
Композитор заметил, что это был очень трогательный момент и похвалил Примадонну, которая так благородно поступила.
Интересно, что не так давно Илья Резник венчался со своей супругой. Произошло это в Ялте спустя практически двадцать лет совместной жизни. По словам композитора, Пугачеву и других друзей на торжество он и жена решили не звать. В этот день им захотелось побыть вдвоем, сообщает «Пятый канал».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ирина Романова , Илья Резник , Алла Пугачева
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