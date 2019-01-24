Илья Резник рассказал, как несчастный случай помирил его с Аллой Пугачевой

Известный композитор Илья Резник рассказал, как смог помириться спустя десять лет с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачевой . Он заметил, что их сблизил несчастный случай. Разлад произошел из-за того, что певица была против его новых отношений с Ириной Романовой и не общалась с Резником. Однажды в купе поезда на Ленинградском вокзале ему стало плохо. Он едва не умер от потери крови.

Подоспевшие врачи диагностировали у него желудочное кровотечение. Резнику сделали сложную операцию, язва у него была огромная.

В итоге Илья Резник оказался в больнице. Одной из первых, кто набрал его номер телефона, к удивлению, оказалась именно Алла Пугачева, которая забыла былые обиды. Все, что смог вымолвить в тот момент Резник:

«Аллочка, ну слава Богу, спасибо тебе».

Композитор заметил, что это был очень трогательный момент и похвалил Примадонну, которая так благородно поступила.

Интересно, что не так давно Илья Резник венчался со своей супругой. Произошло это в Ялте спустя практически двадцать лет совместной жизни. По словам композитора, Пугачеву и других друзей на торжество он и жена решили не звать. В этот день им захотелось побыть вдвоем, сообщает «Пятый канал».