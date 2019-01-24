Тимати похвастался тем, что его короновали

Популярный рэпер Тимати в своем Instagram выложил пару провокационных фото: на них его дочь Алиса одевает ему на голову корону. Под снимком певец подписал «Короновали». И, если на первом фото запечатлен, собственно, процесс коронации, то на втором Тимати уже сидит в позе «короля». Фото сделано на яхте, Тимати в последние недели отдыхает у моря, и уже писал о том, что стал совсем «дикарем».

У поклонников фото с короной вызвало неоднозначную реакцию. Многие раскритиковали в комментариях Тимати за такое желание выглядеть королем, тем более после того, как он выложил пост о плюсах простой жизни, когда можно отказаться даже от обуви. Другие отнеслись к фотографии с юмором.

«Король бутербродов!», «С Киркорова корону сняли?», «Вам к лицу корона принцессы», — написали в комментариях подписчики.

Некоторые также обратили внимание на то, что Тимати выложил фото, на котором его дочь без одежды, отметив, что не стоило бы так делать.