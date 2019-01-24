Звезда «Мажора» Никита Панфилов рассказал об изменах двух своих первых жен

Известный российский актер Никита Панфилов еще достаточно молод. Ему всего 39 лет. Однако он уже трижды был женат. Два первых брака актера распались. Причем в обоих случаях причиной стало то, что супруги ему изменяли. В программе «Судьба человека» актер рассказал о неудачных союзах со своими избранницами.

По словам Панфилова, первая его жена, Вера Бабенко, закрутила роман с мужчиной на стороне. Он увидел переписку и сначала даже не поверил. Потом он, по собственному признанию, ударился о все тяжкие. Он признался, что ничем бы это хорошим не закончилось, если бы он не встретил другую девушку, которая в итоге стала его второй женой.

Однако и в этом браке он не нашел счастья. Хотя сначала все складывалось хорошо. Жена родила ему сына Добрыню. Однако вскоре начались конфликты. Однажды во время общения с сыном тот сказал ему, что будет слушаться маму, папу и дядю. Актер понял, что и вторая супруга оказалась неверной и расстался с ней.