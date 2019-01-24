Известный российский актер Никита Панфилов еще достаточно молод. Ему всего 39 лет. Однако он уже трижды был женат. Два первых брака актера распались. Причем в обоих случаях причиной стало то, что супруги ему изменяли. В программе «Судьба человека» актер рассказал о неудачных союзах со своими избранницами.
По словам Панфилова, первая его жена, Вера Бабенко, закрутила роман с мужчиной на стороне. Он увидел переписку и сначала даже не поверил. Потом он, по собственному признанию, ударился о все тяжкие. Он признался, что ничем бы это хорошим не закончилось, если бы он не встретил другую девушку, которая в итоге стала его второй женой.
Однако и в этом браке он не нашел счастья. Хотя сначала все складывалось хорошо. Жена родила ему сына Добрыню. Однако вскоре начались конфликты. Однажды во время общения с сыном тот сказал ему, что будет слушаться маму, папу и дядю. Актер понял, что и вторая супруга оказалась неверной и расстался с ней.
Сейчас Никита Панфилов счастлив в третьем браке. Его избранница девушка по имени Ксения. У них нет претензий друг к другу. Пара воспитывает совместную дочь, сообщает «СтарХит».