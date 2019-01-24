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Собчак обменялась любезностями с Виторганом 

News.ru 4 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак, из-за которой произошла драка между её мужем, актёром Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым, вступила в переписку с супругом на странице его дочери от предыдущего брака Полины в Instagram.
Собчак прокомментировала фотографию, на которой запечатлён Виторган, поедающий пирожное.
«Приятного аппетита», — написала телеведущая.
Виторган сражу же отреагировал на комментарий и ответил жене взаимным пожеланием.
«И вам», — лаконично написал актёр.
Конфликт Виторгана и Богомолова произошел 21 января в одном из кафе, расположенных в центре Москвы. Актер попросил режиссера выйти на улицу, где несколько раз ударил Богомолова, разбив ему нос.
Ранее News.ru писал о том, что телеведущая Ксения Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником». Она призвала общественность интересоваться театром, а не подобными разборками.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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