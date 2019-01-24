Собчак обменялась любезностями с Виторганом

Собчак прокомментировала фотографию, на которой запечатлён Виторган, поедающий пирожное.

«Приятного аппетита», — написала телеведущая.

Виторган сражу же отреагировал на комментарий и ответил жене взаимным пожеланием.

«И вам», — лаконично написал актёр.

Конфликт Виторгана и Богомолова произошел 21 января в одном из кафе, расположенных в центре Москвы. Актер попросил режиссера выйти на улицу, где несколько раз ударил Богомолова, разбив ему нос.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая Ксения Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником». Она призвала общественность интересоваться театром, а не подобными разборками.