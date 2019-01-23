Подделала доказательства: Депп против обвинений в насилии

Голливудский актер Джонни Депп представил новые доказательства того, что не избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Данные будут использованы в деле о клевете против британского таблоида The Sun, в 2016 году опубликовавшего статью о домашнем насилии со стороны артиста.

Артист приложил ряд документов к иску против британского таблоида The Sun, опубликовавшего в 2016 году статью, в которой Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Тогда девушка заявила, что он бросил ей в лицо телефон, после чего избил. В качестве доказательств 32-летняя актриса представила фотографии полученных травм.

«Десятки видеофайлов с камер наблюдения в Восточной Колумбии, которые мы недавно получили, в сочетании с многочисленными показаниями свидетелей и присяжных, данных в 2016 году, не оставляют никаких сомнений в том, что Эмбер Херд подделала факты о домашнем насилии, которые лежат в основе порочащих мистера Деппа сведениях издания The Sun», — приводит слова адвоката актера СМИ.

В своем заявлении 55-летний артист привел показания свидетелей, видевших Херд в тот день. По их утверждениям, на девушке не было никаких следов избиения. Один из источников отметил, что побои появились у Эмбер только спустя шесть дней. По словам голливудского актера, она сама нанесла себе увечья с целью его опорочить. Кроме того, согласно показаниям полицейских, явившихся на вызов в дом Деппа, актриса заявила, что между ней и ее супругом «ничего не произошло».

В 2016 году Херд обратилась в суд с тем, чтобы Деппу выписали запрет на приближение к ней из-за жестокого обращения. По словам девушки, актер неоднократно ее избивал. В качестве подтверждения Эмбер обнародовала несколько снимков со следами побоев со стороны супруга, сделанных в разное время. В рамках первого слушания по делу о бракоразводном процессе суд удовлетворил требование артистки и запретил Джонни приближаться к ней ближе чем на 90 метров, однако в финансовой поддержке со стороны бывшего мужа ей было отказано.

По словам девушки, серьезный конфликт между ней и Деппом произошел в декабре 2015 года, тогда она всерьез испугалась за свою жизнь. Как утверждала Херд, во время семейной ссоры актер схватил ее за волосы, толкнул на пол, нанес сильный удар по лицу, а затем бросил в нее мобильный телефон, в результате чего на лице Эмбер и появились синяки. В суде она уточнила, что в моменты насилия Депп находился под действием алкоголя.

Тогда СМИ писали, что адвокат актера Лаура Вассер, в свою очередь, обвинила Херд в том, что та лишь пытается сделать из себя жертву, чтобы получить больше денег при разводе.

«Своими заявлениями Херд пытается сделать так, чтобы решение о финансовом обеспечении было вынесено судом преждевременно, — цитирует Вассер The Independent. — Ее требование судебного запрета на приближение, а также ее финансовые запросы, видимо, являются ответом на негативное внимание СМИ к этому разводу. Но Джонни пока не может защитить себя или Эмбер от СМИ, а злость Эмбер не ускорит процесс».

В 2018 году в интервью The Rolling Stones Депп заявил, что до сих пор тяжело переживает развод с Херд. По его словам, предательство супруги стало для него полной неожиданностью, в связи с чем он начал злоупотреблять алкоголем.

«Утром я наливал себе водки и начинал писать свою биографию. Я работал до тех пор, пока слезы не заполняли мои глаза настолько, что я больше не мог видеть страницу. Я пытался понять, что я сделал, чем заслужил это», — рассказал Депп.

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках комедийной драмы «Ромовый дневник». В 2015 пара поженилась, а спустя 15 месяцев, в мае 2016 года, Эмбер Херд подала на развод. Согласно достигнутому соглашению, суд обязал Деппа выплатить экс-супруге $7 млн, которые она была намерена пожертвовать в благотворительный фонд. Отмечалось, что требование актера наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы откладывала процедуру развода, было отклонено.