Джонни Депп опроверг избиение Эмбер Хёрд

Голливудский актер Джонни Депп , вокруг которого до сих пор не улеглись обвинения в домашнем насилии, не намерен терпеть нападки прессы. Звезда судится с британским известным новостным изданием «The Sun».

Свой иск он подкрепил материалами, которые доказывают, что обвинения его бывшей супруги ложные. Согласно этим материалам, травмы на теле Эмбер появились спустя 6 дней с момента их семейной ссоры.