Голливудский актер Джонни Депп, вокруг которого до сих пор не улеглись обвинения в домашнем насилии, не намерен терпеть нападки прессы. Звезда судится с британским известным новостным изданием «The Sun».
Свой иск он подкрепил материалами, которые доказывают, что обвинения его бывшей супруги ложные. Согласно этим материалам, травмы на теле Эмбер появились спустя 6 дней с момента их семейной ссоры.
«Разве влиятельные люди остановили тех, кто был заинтересован в том, чтобы меня закрыть? Были выброшены большие деньги. Люди подают на меня при каждой возможности. Это так очевидно», — заявил Джонни Депп.