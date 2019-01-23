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Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле

Джонни Депп опроверг избиение Эмбер Хёрд 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Голливудский актер Джонни Депп, вокруг которого до сих пор не улеглись обвинения в домашнем насилии, не намерен терпеть нападки прессы. Звезда судится с британским известным новостным изданием «The Sun».
Свой иск он подкрепил материалами, которые доказывают, что обвинения его бывшей супруги ложные. Согласно этим материалам, травмы на теле Эмбер появились спустя 6 дней с момента их семейной ссоры.
«Разве влиятельные люди остановили тех, кто был заинтересован в том, чтобы меня закрыть? Были выброшены большие деньги. Люди подают на меня при каждой возможности. Это так очевидно», — заявил Джонни Депп.
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