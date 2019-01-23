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Ксения Бородина рассказала о своей зависимости 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Instagram
Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram пост, в котором она рассказала подписчикам о своей зависимости. Актриса рассказала о том, что все ещё плотно сидит на сериалах, просматривая турецкие и американские киноновинки месяцами. В настоящий момент она просит поклонников подсказать ей российский сериал.
Многие фанаты посоветовали Ксении ознакомиться с сериалом «Метод», главную роль в котором исполняет Константин Хабенский.
— Метод! я на нем зависла.жду 2 сезона — написала «tatiana.khlopkova» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).
Некоторые фолловеры накидали сразу несколько вариантов.
— Обычная женщина! Метод! Палач! Мосгаз! Паук! — поделилась «youginia» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).
Ранее на сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщалось о том, как Ксения Бородина гордится успехами своей дочери в гимнастике. Поклонники телеведущей высоко оценили стремление юной Марии покорять спортивные рубежи.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Константин Хабенский , Вечерняя Москва
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