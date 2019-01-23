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Король Малайзии и «Мисс Москва» разводятся 

ТВ Центр 25 минут назад
Фото: Instagram
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и король Малайзии Мухаммад V разводятся после двух месяцев брака.
Как сообщают ряд СМИ, сейчас идет процесс подготовки бракоразводных документов.
Роскошная свадьба Мухаммада и Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Перед свадьбой девушка приняла ислам и получила имя Рихана. После церемонии пара улетела в Германию в репродуктивную клинику.
В начале января король Малайзии Мухаммад V внезапно отрекся от престола. Причины своего поступка он не озвучил. Мухаммад V был избран королем в апреле 2016 года на пять лет.
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