Король Малайзии и «Мисс Москва» разводятся

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и король Малайзии Мухаммад V разводятся после двух месяцев брака.

Как сообщают ряд СМИ, сейчас идет процесс подготовки бракоразводных документов.

Роскошная свадьба Мухаммада и Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Перед свадьбой девушка приняла ислам и получила имя Рихана. После церемонии пара улетела в Германию в репродуктивную клинику.

В начале января король Малайзии Мухаммад V внезапно отрекся от престола. Причины своего поступка он не озвучил. Мухаммад V был избран королем в апреле 2016 года на пять лет.