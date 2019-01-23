Лоза уничижительно отозвался о баттле Шнурова и Волочковой

Лоза назвал Шнурова матершинником и высказал предположение, что Волочкова умеет лишь показывать свои шпагаты, передает «Пятый канал».

По его мнению, то, что оба деятеля считают «поэзией» в своих Instagram, нельзя назвать чем-то серьезным.

«У меня немножко другое отношение к стихам. Для меня стихи — это Бродский, Пастернак, Есенин и Блок», — пояснил Лоза.

«Он писал песенные тексты какие-то там матершинные, но насчет стихов — я пока не слышал ничего. Поэтому мне сложно судить, оценивать то, что я не слушаю», — поделился экспертным мнением о Шнурове Лоза.

«Волочкова меня не интересует тем более, потому что я в мире танцев, балета — небольшой специалист. Я даже не знаю — танцует она или не танцует, или просто только садится на шпагат», — сказал музыкант.

Напомним, Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял бывшую приму Большого театра 43-летнюю Анастасию Волочкову и ее шпагат. После чего балерина ответила ему несколькими строками.