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Нестыковка: любовника Собчак избил таинственный наемник 

Дни.ру 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Скандал вокруг драки Максима Виторгана с предполагаемым любовником его супруги Ксении Собчак не утихает. Опубликованное в Сети видео инцидента, снятое камерами наблюдения, вызвало вопросы у дотошных пользователей.
Инцидент произошел возле кафе, где актер Максим Виторган застал свою супругу в компании режиссера Константина Богомолова. Камеры в заведении запечатлели момент, когда туда входит муж Ксении Собчак: Он одет в синюю куртку, шарф такого же цвета, артист без головного убора и перчаток. Через некоторое время Виторган покидает кафе, а следом за ним выходит режиссер.
Дальнейшее действие разворачивалось на улице. Камеры засняли двух мужчин, выходящих из кафе. Один из них похож на режиссера Богомолова. А вот второй не очень похож на мужа Собчак: в темной куртке, шапке и перчатках, широкий в плечах и высокий, он выглядит по сравнению с оппонентом настоящим громилой.
"Драки" между супругом Собчак и Богомоловым, как назвали произошедшее СМИ, не было — здоровяк просто избивает режиссера, наносит ему несколько вполне профессиональных ударов в голову. Богомолову едва удается встать и он скрывается от преследователя в кафе.
Некоторые сетевые "исследователи" усмотрели нестыковки и странности на видео — решив, что избивал Богомолова не супруг Ксении Собчак, а кто-то третий. Хотя озвученную ранее в СМИ версию подтверждает и жертва нападения: Богомолов в своем Instagram поблагодарил врача, который, по словам режиссера, "собрал ему нос". Сама же виновница разгоревшихся страстей, Ксения Собчак, хранит молчание.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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