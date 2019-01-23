Известный актер Станислав Садальский не прошел мимо драки, которую устроили муж Ксении Собчак и Константин Богомолов. Отметим, что светскую львицу подозревают в романе с режиссёром. Правда, есть мнение, что все это лишь спланированная пиар-акция, которая призвана подогреть интерес к главным действующим лицам.
По словам Станислава Садальского, в этой истории должны разобраться сами действующие герои. По его мнению, чужая душа — потемки, а кто прав и виноват — рассудит время. Актер добавил, что он вообще не любитель вмешиваться в личные разборки. Он сказал, что Собчак и ее супругу не нужно тогда было показывать такую неземную любовь, потому что «все уходит в свисток». Также актер заметил, что если люди любят друг друга, то нужно быть тише, потому что личную жизнь не нужно выставлять напоказ.
Отметим, что конфликт популярного режиссера Константина Богомолова и мужа Собчак случился 21 января около одного из московских кафе, сообщает «Пятый канал».