Станислав Садальский прокомментировал драку мужа Собчак и режиссёра Богомолова

По словам Станислава Садальского, в этой истории должны разобраться сами действующие герои. По его мнению, чужая душа — потемки, а кто прав и виноват — рассудит время. Актер добавил, что он вообще не любитель вмешиваться в личные разборки. Он сказал, что Собчак и ее супругу не нужно тогда было показывать такую неземную любовь, потому что «все уходит в свисток». Также актер заметил, что если люди любят друг друга, то нужно быть тише, потому что личную жизнь не нужно выставлять напоказ.

Отметим, что конфликт популярного режиссера Константина Богомолова и мужа Собчак случился 21 января около одного из московских кафе, сообщает «Пятый канал».