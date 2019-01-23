Светлана Лобода показала фото синяков после концерта

После мероприятия звезда показала своим подписчикам в инстаграме фотографию синяков и ссадин на руке и ногах. Певица отметила, что получила травмы во время интенсивной работы на выступлениях, которые продолжались три дня. На фотографии 36-летняя Светлана демонстрирует поврежденные запястье и колени.

«Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон», — написала Лобода.

Поклонники поддержали певицу в комментариях, желая ей здоровья и выражая восхищение по поводу отдачи любому делу: «Если и делать что-то, то на износ, до последней капли крови», «Вы так любите свою работу, даже телом пожертвовали», «Вот что значит — отдала всю себя. Какая вы крутая, Светочка!».

Поддержать Светлану на концерте приехал и предполагаемый отец ее дочери Тиль Линдеманн. В мае прошлого года певица родила девочку и назвала ее Тильдой. Имени отца ребенка Светлана решила не раскрывать, но поклонники звезды уверены, что им является солист группы Rammstein — на это намекает даже имя ребенка.

Напомним, что в октябре из-за резкой боли в спине и потери сознания звезду экстренно госпитализировали в Москве. Врачи оценили ее состояние как средне-тяжелое и оставили в клинике на десять дней. Госпитализация певицы стала еще одним поводом подозревать ее роман с Тилем Линдеманном: именно он забрал артистку из больницы. Как сообщало РИА «Новости», лидер Rammstein, прибывший в Москву для представления своего камерного литературно-музыкального концерта, приехал за Светланой, чтобы забрать ее из медучреждения.

Уже через две недели Лобода выступала с концертным туром по Германии, и Тиль Линдеманн посетил ее выступление в Берлине. По словам очевидцев, популярный немецкий вокалист который смотрел шоу певицы из VIP-ложи, а после концерта уехал вместе с Лободой в неизвестном направлении.

Артистке, которая является одним из самых популярных медийных лиц России, в первые минуты 2019 года выпала честь выступить первой на главном новогоднем шоу России на Первом канале. Ее номер «Суперзвезда», снятый в одном из павильонов ВДНХ, был показан сразу после новогоднего обращения президента России Владимира Путина и государственного гимна страны. Даже «король» российской эстрады Филипп Киркоров выступил со своим суперхитом 2018 года «Цвет настроения синий» только после украинской певицы.

При этом «Суперзвезда» был не единственным номером Лободы в новогодней программе Первого канала: позднее зрители могли увидеть номер на песню «Твои глаза», снятый на фоне Москвы-сити на набережной Тараса Шевченко.

В начале января Лобода устроила скандал в подмосковном аэропорту «Шереметьево» : сотрудники вип-зала не встретили заслуженную артистку Украины после паспортного контроля, и ей пришлось добираться до зала самостоятельно.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Мне нужно, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно», -— обращалась Лобода к сотруднице вип-зала.

Певица долго отчитывала работников аэропорта, неоднократно используя в своей речи нецензурные выражения. В частности, Лобода проводила параллель со своей работой, которой, по словам звезды, она отдается полностью.

«Вот вы любите мои песни потому, что я делаю все правильно. Я выхожу на работу и отрабатываю, как в последний раз. А вы выходите и не делаете все возможное для того, чтобы клиенту было комфортно», — продолжила певица.

Лобода отметила, что некий Григорий Викторович (можно полагать, что Лепс) также имел проблемы именно с этим вип-залом, и ему вернули деньги только после большого скандала.

Позже, опираясь на документально зафиксированные данные, сотрудники Шереметьево сообщили, что певица сама отказалась от двухминутного ожидания электромобиля и пешком направилась к терминалу.