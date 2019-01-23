Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вскрылись шокирующие причины устроенного Виторганом кровавого мордобоя 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Скандал с Ксенией Собчак и Максимом Виторганом набирает новые обороты. Осведомленный источник рассказала "Дни.ру", зачем супруг телеведущей опустился до применения физического насилия.
"Многие упрекают пару в пиаре, но это точно не про Виторгана-младшего. Максим — тихонький маменькин сынок, который вдруг решил "топнуть на родителей ножкой" и отправиться в самостоятельное семейное плавание. Но на деле, для осуществления своих хотелок у этого человека нет абсолютно никаких ресурсов — ни волевых, ни эмоциональных", — рассказала "Дни.ру" источник, близкая к Ксении Собчак, пожелавшая остаться неизвестной.
По ее словам, для Эммануила Виторгана союз его сына и Собчак — табуированная тема. От одного упоминания имени Ксения у отца семейства подскакивает давление чуть не до инфаркта. Мол, не для этой светской львицы "ягодку растили".
"Все начиналось так волшебно, но Максим Виторган относится к категории тех людей, которые влюбляются до безумия, а потом годами чахнут, сохнут и страдают. После "акта насилия" в отношении Богомолова, который, кстати, не стал опускаться до "физического" диалога с оскорбленным мужем, Виторган-младший еще долго и с удовольствием будет упиваться незаслуженной обидой", — добавила она.
Напомним, накануне супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. Говорят, нервы у популярного актера не выдержали слухов о тайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак, и режиссера Константина Богомолова.
Дни.ру: последние новости
Тяжело больная Юлия Началова смирилась со своей судьбой Роды обернулись для доведенной Тодоренко серьезными последствиями Звезде "Битвы экстрасенсов" плюнули в лицо после обмана с лечением рака
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Эммануил Виторган
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия показала миру «подозрительную ракету»45
На Западе доказали бессмысленность претензий Киева на Крым107
Сирия угрожает Израилю213
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства60
Собчак заметили на видео Виторгана с Богомоловым31
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
04:19
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Армия Оружие
01:18
В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой
Гаджеты Наука и техника
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
01:26
Астрономы показали «последний вздох» умирающей звезды
Наука и техника
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
01:25
Известный журналист назвал Виторгана зверьком
Общество
14:05
Смешной африканский экзоскелет сняли на видео
Армия
02:20
Самый маленький автомат в мире сняли на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение