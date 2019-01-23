Вскрылись шокирующие причины устроенного Виторганом кровавого мордобоя

"Многие упрекают пару в пиаре, но это точно не про Виторгана-младшего. Максим — тихонький маменькин сынок, который вдруг решил "топнуть на родителей ножкой" и отправиться в самостоятельное семейное плавание. Но на деле, для осуществления своих хотелок у этого человека нет абсолютно никаких ресурсов — ни волевых, ни эмоциональных", — рассказала "Дни.ру" источник, близкая к Ксении Собчак, пожелавшая остаться неизвестной.

По ее словам, для Эммануила Виторгана союз его сына и Собчак — табуированная тема. От одного упоминания имени Ксения у отца семейства подскакивает давление чуть не до инфаркта. Мол, не для этой светской львицы "ягодку растили".

"Все начиналось так волшебно, но Максим Виторган относится к категории тех людей, которые влюбляются до безумия, а потом годами чахнут, сохнут и страдают. После "акта насилия" в отношении Богомолова, который, кстати, не стал опускаться до "физического" диалога с оскорбленным мужем, Виторган-младший еще долго и с удовольствием будет упиваться незаслуженной обидой", — добавила она.

Напомним, накануне супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. Говорят, нервы у популярного актера не выдержали слухов о тайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак, и режиссера Константина Богомолова.